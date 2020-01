Vertrouwensbreuk binnen VRT-directie: overige leden eisen ontslag van directeur media en productie 

Nu schaart de rest van de directie zich dus achter de vraag van Lembrechts om Claes te ontslaan. De brief aan de raad van bestuur is geschreven door de vier overige leden van de directie: Lieven Vermaele (Financiën en operaties), Liesbet Vrieleman (Informatie), Stijn Lehaen (Technologie en Innovatie) en Hans Cockx (HR).

De raad van bestuur van de VRT wil voorlopig niet reageren. Binnenkort komt er een nieuwe vergadering waar de raad van bestuur de zaak zal bekijken. Ook Peter Claes zelf wil niet reageren "om de sereniteit te bewaren". Hij vindt het naar eigen zeggen "spijtig dat in plaats van dit kalm te bespreken, men hem probeert via niet onderbouwde aantijgingen via de media te breken".

Peter Claes startte zijn carrière bij de VRT als marketingmedewerker en marketingmanager. In 2013 werd hij directeur media en twee jaar later werd hij als directeur media en productie de nummer 2 van de VRT. In 2016 was Claes kandidaat om Leo Hellemans op te volgen als CEO. Die functie ging uiteindelijk naar Paul Lembrechts.