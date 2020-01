Rudi Vranckx neemt je deze maand mee naar drie oorlogen die nooit lijken te eindigen

Waarom wordt er gevochten? In 1992 kwamen Amerikaanse troepen aan wal op het strand van Mogadishu, in het kader van de VN-missie Restore Hope. Ze moesten er de rust terugbrengen in een land dat in de greep was van hongersnood en een burgeroorlog. Maar wat niemand in het Westen leek te begrijpen, is dat Somalië geen land is. Het is een verzameling van clans die onderling amper overeenkomen. Hoe bouw je dan een natie op? Met wie spreek je als je vrede wil? Net zoals Irak en Afghanistan is Somalië het verhaal van een westerse interventie die met de beste bedoelingen is opgestart, maar meer kwaad dan goed heeft gedaan. Tot tweemaal toe.