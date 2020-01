"Doet walvis kiekeboe met baby? Wie weet, misschien wel!"

Eigenaar Julitte Decré van Yellow Submarine op nieuwswebsites Daily Mail en El Comercio: "Het is niet gebruikelijk dat we zulke kleine kinderen op een boot toelaten. Maar het was een zonnige dag, dus waarom niet? De walvis die zich toonde was een van de dieren die zich als laatste in de baai bevond. Het dier is naar hier afgezakt om te baren en nu was het tijd om opnieuw te vertrekken. Het was dan ook puur geluk dat we de walvis aangetroffen hebben toen die opnieuw vertrok bij het afscheid van zijn eigen baby."

"Onze ervaring is dat walvissen een speciale band met baby’s hebben. Dat merken we bijvoorbeeld als we kinderen meenemen in onze onderzeeër die we gebruiken om walvissen te bekijken. Het lijkt dan alsof de walvissen zich meer tot de vensters van het vaartuig aangetrokken worden. Misschien ligt het aan de geluidjes die de baby’s maken."

"Waarom de walvissen zich aangetrokken voelen tot de geluiden van baby’s, we weten het niet. Althans niet wetenschappelijk. Maar het lijkt wel zo en het is fantastisch om te zien."