Ongezien in ons land: drie dokters voor assisen na euthanasie. Vijf vragen over dit uitzonderlijke proces

Twee weken na de getuigenis van de zussen in "Terzake" reageerden de beste vrienden van Tine in het weekblad Humo. Ze waren heel kwaad. "Haar zussen hadden het over een andere Tine dan de Tine die wij kenden. Ze zeggen dat ze uit haar psychiatrisch verleden was gegroeid. Onze indrukken waren totaal anders. Ik weet zeker dat Tine deze "Terzake"-uitzending en deze versie van de feiten nooit gewild zou hebben."

Volgens de vrienden heeft Tine zo lang gewacht om haar familie in te lichten over haar euthanasieplannen, omdat ze bang was dat ze haar zouden laten colloqueren (een gedwongen opname, red.). "De suggestie dat hier over één nacht ijs is gegaan, door liefdesverdriet, dat is echt zo... onrechtvaardig tegenover haar. Alsof je hier zomaar een psychiater en twee artsen kunt vinden die iemand willen euthanaseren alleen maar vanwege liefdesverdriet. Dat is gewoon niet eerlijk."