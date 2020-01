Drie scoutsleiders aangevallen na fuif in Deurne: politie doet oproep naar getuigen

De hulpdiensten werden zaterdagochtend opgeroepen aan de MS Hoeve in Deurne, een bekende fuifzaal daar. Drie jongemannen, twee van 24 en één van 20, waren daar na een fuif van hun scoutsgroep aangevallen door een groepje van ongeveer 15 jongeren.

"De slachtoffers hebben verklaard dat ze heel wat klappen gekregen hebben, vermoedelijk zijn er ook brommerhelmen gebruikt om de slagen uit te delen", zegt politiewoordvoerder Willem Migom. Eén van de drie slachtoffers, van 24 jaar, heeft ook even op de afdeling intensieve verzorging van het AZ Monica gelegen." Volgens de slachtoffers zijn de daders tussen 16 en 18 jaar.

Getuigen gezocht

De lokale politie van Antwerpen is meteen met een onderzoek gestart. "De eerste fase is het identificeren van de daders. Wij steunen daarom ook de oproep van de scoutsgroep Sint-Bernadette naar getuigen. Wie aanwezig was op de fuif of wie iets gezien heeft, mag dat zeker melden aan de politie. Alle informatie die kan leiden naar de verdachten is zeker welkom."

In het tumult werd de fiets van één van de slachtoffers gestolen. De politie kreeg verder ook een melding binnen van een vijftienjarige jongen, die kort voor de aanval zélf lastig gevallen zou zijn door een groepje jongeren, en die bovendien ook bestolen werd.