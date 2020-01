Helemaal aan de andere kant in China, in de provincie Xinjiang. Met andere internationale journalisten kan ik een kijkje nemen in de kampen waar Oeigoeren worden vastgehouden. Sinds enkele jaren zijn er in Xinjiang detentiekampen gebouwd waar volgens mensenrechtenorganisaties 1 tot 2 miljoen Oeigoerse inwoners vastzitten.

De redenen voor hun opsluiting zijn vaag. "Ze werden besmet door extremistische ideeën", zegt de Chinese overheid steevast. In de twee centra waar we binnen mogen (en ook in andere die door journalisten werden bezocht) zitten gedetineerden in grote zalen met tafels vol naaimachines. Ook hier: "Zo leren ze een job". Je kan er gif op innemen dat er kleding wordt gemaakt die vervolgens naar het commerciële circuit gaat.