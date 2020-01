Wat is jou bijgebleven van het afgelopen nieuwsjaar? Speel onze eindejaarsquiz: 19 vragen over '19

Wat weet jij nog van het afgelopen jaar? In 2019 is de warmste dag ooit gemeten. Er werd betoogd voor het klimaat in Brussel en voor vrijheid in Hongkong. We hadden verkiezingen in mei, maar eind december nog geen nieuwe regering. We namen afscheid van Gertje van Samson en de kroonprinses werd 18 jaar oud. Wat is bij jou blijven hangen? Speel hieronder onze eindejaarsquiz: 19 vragen over '19. Een kleine tip: bij iedere vraag hoort een videofragment dat soms kan helpen om het juiste antwoord te vinden.