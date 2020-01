Erdogan waarschuwt Europa over nieuwe vluchtelingenstroom uit Syrië: "Turkije zal de last niet alleen dragen"

Correspondent Toon Beemsterboer benadrukt in het Radio 1-programma "De ochtend" dat de nieuwe vluchtelingen niet in Turkije zijn aangekomen. "De Turkse grens met Idlib zit potdicht. Het enige wat die mensen kunnen doen is een mensensmokkelaar in de arm nemen. Bij het vorige offensief van het Russische leger en het Syrische regime enkele maanden geleden zag je hetzelfde gebeuren. Er was toen woede omdat Turkije het hek niet opende. De vluchtelingen voelen zich in de steek gelaten", legt Beemsterboer uit.



Hij ziet dat Turkije in een nieuwe vluchtelingencrisis zit. "Er blijven maar mensen binnenkomen. Dit jaar naar schatting 350.000 illegale migranten. En dat zijn alleen nog maar de mensen die worden ingerekend door de politie. Op de Griekse eilanden komen ook opnieuw mensen aan. De Turken zitten daarmee in hun maag. Zij kunnen het niet bolwerken."