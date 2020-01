Extra toezicht, prikkeldraad en nieuwe verlichting in gevangenis Turnhout na ontsnapping

Dode hoek weggewerkt

De gevangenen konden ontsnappen tijdens hun wandeling op een binnenplaats van de gevangenis. "Er is mogelijk een dode hoek op de binnenplaats door pylonen die er staan", gaf de directeur-generaal van het gevangeniswezen na de ontsnapping toe. "Er is nu verlichting bijgeplaatst, en die staat anders gericht", zegt burgemeester Paul Van Miert. "De wandeltijden zijn ook aangepast, er is extra toezicht, er is nieuwe prikkeldraad geplaatst en er komt ook nog een camera bij. Ik ben er zeker van dat de gevangenen op deze plek niet meer ongezien over de muur kunnen klauteren. Ik ben blij dat de gevangenis zo snel maatregelen heeft genomen."

Nog 2 voortvluchtigen

Van de 5 ontsnapte gevangenen zijn er 3 meteen weer opgepakt, de 2 anderen zijn nog altijd op de vlucht. Onder hen is de broer van Ashraf Sekkaki, die gekend staat als de ontsnappingskoning. De politie van Turnhout is niet meer actief naar hen op zoek omdat de kans klein is dat ze zich nog in de regio verschuilen.