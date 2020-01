Gevangene valt cipiers aan in gevangenis van Merksplas

De dader van het incident is een geïnterneerde persoon. Dat is iemand die een misdrijf heeft gepleegd, maar wegens een geestesstoornis ontoerekeningsvatbaar werd verklaard. Volgens het Gevangeniswezen zat de geïnterneerde al op de crisisafdeling van Merksplas. Een psychiater zal de persoon nu zo snel mogelijk opzoeken.

Afgelopen weekend was er ook al een ernstig incident in de gevangenis van Jamioulx, in de provincie Henegouwen. De directrice van de gevangenis werd er aangevallen door een gedetineerde, ze werd naar het ziekenhuis gebracht met ernstige verwondingen. De gedetineerde is vandaag aangehouden voor gijzeling en voor het vrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen. Hij hoopte uit de gevangenis te ontsnappen, zegt het parket.

Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen reageert naar eigen zeggen "met grote ongerustheid op het toenemend aantal geweldsincidenten binnen onze gevangenissen". "Daarbij worden medewerkers uit al haar geledingen geviseerd alsook gedetineerden. De oorzaken ervan zijn divers en zijn op het moment dat deze agressie zich manifesteert niet steeds aanwijsbaar. Het is belangrijk om op dergelijke incidenten met de nodige sereniteit te reageren, er de gepaste lessen uit te trekken en effectief gevolgen aan te geven. Het is dan ook onze uitdrukkelijke wens om van de gevangenissen een veilige omgeving te maken om te werken en te leven.”