Hang eens een jas, muts of sjaal aan de "frakstok" in Turnhout

Als beheerder van de facebookpagina “Ge zé Van Turnhout as ge...” merkte Bart Verdonck op dat er veel mensen zijn die zich de vraag stellen waar ze met hun te kleine of gebruikte kledij terecht kunnen. "Anderzijds merkten we op dat de vraag naar kledij bij armoede-organisaties groot is", vertelde Jeroen Ooms vanmorgen in "Start je dag". "En dus hebben we gezorgd dat de weg naar die organisaties duidelijker werd."

Succes

"Ondertussen staan er al meer dan 20 "frakstokken" in Turnhout en neemt ook de stad Hasselt ons initiatief over", vertelde Jeroen nog. "De actie is zo succesvol dat we nu ook het asielcentrum in Arendonk kunnen bevoorraden."

De frakstokactie loopt nog tot eind januari en alle info vind je op de website van de Stad Turnhout.