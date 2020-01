Het federale eindspel van Bart De Wever: het voortbestaan van België voorleggen aan de kiezer

En op dit vlak beweegt er wel degelijk iets. De basisanalyse waarmee N-VA ooit groot is geworden, namelijk dat wij in twee verschillende democratieën leven, is gemeengoed geworden. Het uitblijven van eender welke Belgische bestuursploeg, ook zonder N-VA, werkt het besef van feitelijke onbestuurbaarheid verder in de hand. Dat men niet tot een politiek vergelijk komt is klaarblijkelijk niet enkel te wijten aan de onwil van één of twee separatistische partijen. Die overtuiging sijpelt door in vele hoofden: in een recente iVOX-bevraging antwoordde 47,7% van de Vlamingen dat België beter af zou zijn met confederalisme.