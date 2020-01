Alle afleveringen uit de reeks "Op reis met Vlaamse meesters" in een handige kaart van Vlaanderen

Had ook gekund: nog meer plekken waar het volk ooit feest vierde. "Het passiespel op de Grote Markt in Antwerpen" van Gillis Mostaert bijvoorbeeld, "Het Cabaret Dikke Mee in Antwerpen" van Henri De Braekeleer of "Vrije Foor in Gent op de Vrijdagmarkt" van Felix De Vigne. Om James Ensors "Baden in Oostende" niet te vergeten. Maar ook plekken waar het volk leed, met bijvoorbeeld oorlogsschilder Alfred Bastien die de verwoestingen van Ieper schilderde.

Of verdwenen glorie uit onze steden. De Brusselse steegjes en de open Zenne die Jean Baptiste Van Moer schilderde, het Oostendse vissersleven door de ogen van Constant Permeke, of de Rede van Antwerpen en de Warande in Brussel, beide door de eeuwen door tientallen schilders afgebeeld.