Influencers krijgen wind van voren voor aanwezigheid op Saudisch festival: "Heb je daar lichaam van Khashoggi gevonden?"

En dan is er nog de moord op Jamal Khashoggi, de kritische journalist die werd gedood in het Saudische consulaat van Istanbul. Zijn lichaam is nooit teruggevonden. Uitgerekend vandaag werd een uitspraak gedaan in het proces naar aanleiding van die moord. Die rechtszaak wordt onder meer door de Verenigde Naties "een farce" en "een aanfluiting van justitie" genoemd.