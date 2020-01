Vrouw wijt positieve ademtest aan haar eau de cologne: kan dat? En helpt een koperen munt onder de tong?

Maar in eau de cologne zit wel degelijk alcohol. Kan dat dus een ademtest beïnvloeden? "Zeer onwaarschijnlijk", reageert toxicoloog Jan Tytgat. "Er zit inderdaad alcohol in, maar die verdampt snel, dat is om de geur beter naar boven te laten komen. Maar de wet zegt dat je lucht uit je diepere luchtwegen moet uitblazen en daar komt de alcohol van een eau de cologne nooit terecht. Dus het besluit is dat het goed geprobeerd is van de dame, maar eigenlijk kan het niet."



Je ademtest beïnvloeden?

Maar gebruik van eau de cologne kan wel een invloed hebben op een alcoholcontrole, volgens de professor: "Stel dat je een beetje in je mond spuit, dan vermengt het zich met je speeksel en dan spreken we van mondalcohol. Als je dan meteen daarop blaast, kun je inderdaad positief blazen. Maar de wet voorziet dat je altijd een kwartiertje mag wachten vooraleer je blaast en na een kwartier is er niks meer van merkbaar. Ook de politie kan een kwartier wachten met je te laten blazen of een test herhalen."

Wat met mondspoelmiddel?

Er doen ook heel wat andere verhalen de ronde om een controle te beïnvloeden. Bijvoorbeeld een mondspoelmiddel. "Ook daar kun je inderdaad positief door blazen als er alcohol in het spoelmiddel zit. Hier speelt ook het fenomeen van de mondalcohol. Maar na een kwartier heeft dat geen invloed meer op je ademtest. Je kunt het dus als smoes proberen, maar als de politie 15 minuten wacht, val je door de mand, want langer dan dat zit het niet in je speeksel.

Een koperen muntje?

Een andere volkswijsheid is het koperen muntje. Als je dat onder je tong zou steken, zou je minder kans hebben op een positieve ademtest. "Niet doen, dat is een fabel", is professor Tytgat duidelijk. "Koper in combinatie met alcohol zou een chemische reactie veroorzaken waardoor de alcohol afneemt, maar dat is wetenschappelijk nog nooit aangetoond. Integendeel. Het is simpelweg niet gezond om een vuil koperen geldstuk in je mond te nemen."

Nultolerantie!

Het enige wondermiddel is volgens professor Tytgat om simpelweg geen alcohol te drinken als je rijdt. "Ik ben eigenlijk voor een nultolerantie. Je ziet nog te vaak dat alcohol een rol speelt bij een ongeval. Niet doen dus. Nu rekenen mensen uit hoeveel ze exact mogen drinken. Ik vind dat geen goed idee. Beter is om alcohol te mijden als je met de auto de weg op moet."