Lennik wil eigen herkenningspunt zoals Vlooybergtoren: "Alle ideeën zijn welkom"

Lennik heeft natuurlijk al bekende toeristisch trekpleisters zoals het kasteel van Gaasbeek of het standbeeld Prins op de Markt, maar er mag best nog een attractie bijkomen vindt de burgemeester. "We willen zo'n landmark plaatsen op een mooie, strategische locatie", aldus burgemeester Irina De Knop (Open VLD). "Nu zijn we dus op zoek naar een kunstwerk en een kunstenaar. Goede ideeën zijn altijd welkom want het is nog niet helemaal bepaald wat het moet worden. We weten alleen dat het iets uniek moet zijn en dat het een kunstwerk mag zijn dat heel wat mensen aantrekt om het te komen bewonderen in Lennik."

Voorbeelden

Het idee voor een landmark komt uit andere gemeenten, zegt burgemeester Irina De Knop: "We zijn geïnspireerd geraakt door een aantal landmarks die men in andere provincies geplaatst heeft. In Limburg is er bijvoorbeeld dat prachtige doorkijkkerkje, en in Tielt-Winge in Vlaams-Brabant heb je de Vlooybergtoren. Lennik is ook een toeristische gemeente en we willen daar nog een extra dimensie aan geven zodat nog meer mensen het Pajottenland gaan bezoeken."

Wedstrijd

De gemeente is van plan een wedstrijd te organiseren, zegt burgemeester De Knop: "We denken inderdaad om een soort van wedstrijd te organiseren waarin we kunstenaars hun ding laten doen. We zouden dan een jury van een aantal deskundigen en een aantal burgers laten kiezen wat ze het mooist vinden." De gemeente trekt voor dit alles 90.000 euro uit in het budget van de meerjarenplanning.