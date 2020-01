Martje (104) ziet droomwens vervuld: nog eens naar de opera

De vrijwilligers van S-plus vangen geregeld dromen en wensen op van rusthuisbewoners en elk jaar vervullen ze ook enkele wensen. Martje Kesteleyn liet weten dat ze heel graag nog eens naar de opera wou gaan: "Ik heb dat in mijn lange leven verschillende keren gedaan. Eén keer ben ik zelfs in Rusland (in Moskou) naar het Bolshoi Theater geweest en heb ik "De Stervende Zwaan" gezien. Prachtig!"

De kleine zeemeermin

Zondagmiddag ging de wens van Martje in vervulling. In de Opera van Antwerpen mocht ze gaan kijken naar "Rusalka" van Dvorák, die voor dit verhaal inspiratie zocht bij het sprookje "De Kleine Zeemeermin". "Ik hou vooral van die muziek, die is prachtig." Ze heeft ook een plaatsje helemaal vooraan gekregen: "Dat is heel lief en vriendelijk, want ik zie slecht en ik hoor slecht en zo kan ik toch alles goed zien." Ze was achteraf dan ook heel tevreden: "Het was de moeite. Ik ben blij dat ik mocht komen."

Jongste bezoeker?

Toevallig zat Lewis vlakbij Martje. Hij is pas 9 en was misschien wel de jongste bezoeker gisteren: "Ik hou van de opera, ik ben ook al eens naar een andere voorstelling geweest." Bij hem zit het misschien wel in de genen: "Mijn mama werkt op de kostuumafdeling bij de opera."