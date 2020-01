N-VA-voorzitter Bart De Wever waarschuwt voor "implosie" van partijpolitieke landschap in 2024

De Wever baseert zich voor zijn analyse onder meer op de resultaten in de kieskring Antwerpen, die volgens hem een voorafspiegeling vormen van wat er in de rest van Vlaanderen kan gebeuren. "In 2014 hadden de traditionele partijen in de kieskring Antwerpen geen meerderheid meer. In alle andere Vlaamse kieskringen wel. In 2019 hebben de traditionele partijen in geen enkele Vlaamse kieskring nog een meerderheid. In Antwerpen hebben ze in 2019 samen met het hulpwieltje van Groen zelfs geen meerderheid meer. In alle andere kringen wel. Ziet u de toekomst die zich afspeelt? "

"Wat gebeurt er dan? Op dat moment zijn de antisysteempartijen, pure antisysteempartijen, revolutionaire partijen zoals het Vlaams Belang en PVDA, dan veruit de grootste."

De N-VA is volgens De Wever een partij die tussen het systeem en het antisysteem in zit. "Wij zijn een partij die eigenlijk het systeem grondig wil hervormen, dus in die zin antisystemisch. Maar die wel systemisch werkt. Wij zijn niet aan het afwachten aan de zijlijn tot er genoeg volk is voor een revolutie. Omdat ik denk dat deze er nooit zal komen."