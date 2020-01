Politiek wapen van Rusland of gestook van de VS? Wat is er aan de hand met de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2?

Ook Duitsland heeft zich overigens in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. "Duitsland wil zeker doorgaan met Nord Stream 2, want het land is sinds de kernramp in Fukushima vastbesloten om uit het nucleaire te stappen, en wil hernieuwbare energie ontwikkelen. Ze kunnen dus niet anders dan meer gas aan te kopen. En het efficiëntste (en het goedkoopste) is dan de Russische federatie. Maar tegelijk heeft Duitsland de Europese Commissie wél gesteund voor meer projecten om gas op schepen te vervoeren (wat duurder is dan gas uit de Russische federatie). Dus daarin heeft Duitsland zichzelf vastgereden."