Ook volgend jaar identiteitscontroles bij LAGO-zwembaden in Gent, Beveren, Kortrijk en Lier 

Afgelopen zomer werden er identiteitscontroles ingevoerd aan vier LAGO-zwembaden. Ze kwamen er na meldingen van vandalisme, ongepast en zelfs grensoverschrijdend gedrag onder meer in het zwembad Rozebroeken in Gent en De Meerminnen in Beveren. Volgens de directie slaan de controles aan, en zijn er amper nog meldingen van overlast. "We merken dat er in het najaar nog nauwelijks meldingen zijn binnengekomen. Bezoekers geven ook aan zich veiliger te voelen en ook het personeel ziet de effecten van de maatregel. Het was de bedoeling om amokmakers een halt toe te roepen en het lijkt er nu ook echt op dat ze zich koest houden", vertelt LAGO-directeur Dieter Thielemans bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.

Amper mensen op de zwarte lijst

De aanpak lijkt dus te werken en daarom gaat LAGO er ook mee door. "Het is voor ons een investering en we moesten ook helemaal in orde zijn met de privacywetgeving. Uiteindelijk hebben we er geen spijt van, de maatregel werkt." Jongeren die toch nog problemen veroorzaken kunnen op een zwarte lijst terecht komen. Die mogen het zwembad dan drie maanden niet in. "We merken ook daar dat er nog amper mensen op de lijst staan, het afschrikmiddel lijkt dus te werken." Hoe lang de controles van kracht blijven is niet duidelijk. De directie is niet van plan om ze binnenkort al op te heffen. "Er komt wel een grote evaluatie begin volgend jaar."