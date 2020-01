Russische president Poetin opent treinverbinding tussen Rusland en de Krim

De Russische president Poetin heeft officieel de treinverbinding tussen de Krim en het zuiden van Rusland geopend. De president zat aan boord van de eerste officiële trein die over de achttien kilometer lange brug reed. Vorig jaar al was een parallelle brug voor auto's geopend. De Krim ligt in de Zwarte Zee. Het schiereiland was tot in 2014 Oekraïens grondgebied, maar het is na een omstreden referendum door Rusland ingelijfd. De nieuwe spoorbrug is bedoeld om de band tussen de Krim en het zuiden van Rusland nog te versterken.