Robert Pattinson: "Weet ik veel hoe je moet acteren!"

Hij werd wereldberoemd als Edward Cullen in de "Twilight"-reeks. Hij werd genomineerd voor een People’s Choice Award en won zelfs een Teen Choice Award voor zijn rol van Jacob Jankowski in "Water for elephants". Onlangs maakte hij een kort maar fel besproken en bejubeld optreden in de Netflix-film "The King". Ook zijn rol in "The lighthouse", naast Willem Dafoe, levert hem momenteel lovende kritieken op. En vanaf juni 2021 zal hij te zien zijn als de nieuwe Batman. Maar acteren, daar heeft Robert Pattinson geen kaas van gegeten. Zo vertelde hij afgelopen weekend in een interview met de Britse nieuwswebsite The Observer.