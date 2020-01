Rusland start met testen voor "eigen" internet

Volgens de nieuwe wet moet elke internet- en messageprovider meewerken en zogenoemde deep packet-inspectieapparatuur (DPI) installeren. Met deze technologie kan de Russische telecomwaakhond Roskomnadzor niet alleen het internetverkeer traceren en omleiden, maar ook inhoud filteren.

Mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch vrezen dat de Russische regering dankzij deze apparatuur elke toegang kan blokkeren tot inhoud die de regering als een bedreiging beschouwt. Het verschaft ook een wettelijke basis voor massale bewakingscontrole .

"De Russische regering kan bepaalde inhoud op het internet rechtstreeks censureren”, zegt Rachel Denber van Human Rights Watch. “Zonder de bevolking te vertellen hoe of waarom kan zij het internet in een gesloten systeem veranderen. Dit is een bedreiging voor het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van informatie van de Russen."

Volgens Christian Mihr van Reporters Without Borders bewijst de wet dat het Russische leiderschap klaar is om de hele netwerkinfrastructuur onder politieke controle te brengen om de digitale informatiestroom af te snijden wanneer dat nodig is.