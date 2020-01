CD&V wil seksueel delinquenten niet loslaten na celstraf: "Wie begeleiding weigert, moet terug" 

Het is het tweede law and order-voorstel van CD&V op twee dagen tijd. Gisteren haalde CD&V-Kamerlid Franky Demon nog het voorstel voor woonstbetredingen opnieuw boven. Politie zou met dat voorstel de toestemming kunnen krijgen om woningen te betreden waar mensen zonder papieren onderdak vinden.

"Een onderzoeksrechter kan daar een speciale rol in spelen", voegt Verherstraeten wel toe, die aangeeft dat het voorstel ook werd doorgesproken met andere partijen rond de onderhandelingstafel: "We hebben zowel aan Paul Magnette (de voorzitter van de PS, red.) als aan Georges-Louis Bouchez (de voorzitter van de MR, red.) duidelijk gemaakt dat dit voor ons een belangrijk gegeven is."

Is CD&V vooral bezig met zichzelf wat meer "smoel" te geven? "We hebben na de verkiezingen niet stil gezeten", zegt Verherstraeten. "Na het rapport van de twaalf apostelen (die een intern rapport maakten na de verkiezingen, red.), werd gezegd dat we scherper moeten zijn", klinkt het. "We maken onze standpunten nu concreet."