Stofzuigen, koken en douchen maken onze thuislucht ongezond. Eén oplossing: verluchten

Moderne woningen zijn meestal uitgerust met een goed verluchtingssysteem. Bij oudere huizen is dat vaak niet het geval. En daar wringt het schoentje. Alledaagse activiteiten zoals stofzuigen, koken of mensen op bezoek hebben doen de lucht in huis in snel tempo slecht worden. Zo piekt de hoeveelheid fijn stof in de lucht als er gestofzuigd wordt. Het gehalte aan CO2 stijgt dan weer fors bij koken op gas, of gewoon als er volk in huis is.

Verluchten is dan ook noodzakelijk, en dat niet alleen in de slaapkamer, maar ook in de living, de keuken en de badkamer. Dat kan door ramen op een kier te zetten of door het ventilatierooster open te draaien. Te lang verluchten is dan weer niet goed omdat er dan te veel warmte ontsnapt.