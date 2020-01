Vandalen beschadigen tiental auto's in Eeklo

Afgelopen weekend hebben vandalen zo'n tien auto’s beschadigd in het centrum van Eeklo. De daders staken banden plat in de omgeving van de Zuidmoerstraat. De politie is een onderzoek gestart, maar van de daders is voorlopig geen spoor.

Camerabewaking

Volgens buurtbewoners zijn er al langer problemen in de buurt. "Rondhangende jongeren, zwerfafval, drugsdeals, auto's die beschadigd worden, ... Dat kan toch niet meer", getuigt een man. De buurt vraagt daarom om camerabewaking.

Burgemeester van Eeklo Luc Vandevelde (SMS) beaamt dat er problemen zijn in de buurt. "Binnen de politiezone heb ik aangedrongen om overlastcamera's aan te schaffen voor Eeklo. We hebben er nu vijf voorzien en die worden in het voorjaar van 2020 geplaatst."