Gezichtsherkenning, meertalige robots en zelfrijdende taxi's: Japan wil tonen wat het kan tijdens Olympische Spelen

Olympische Spelen worden door het gastland altijd aangegrepen om te tonen wat het op technologisch vlak in huis heeft. De Olympische Spelen in Rome in 1960 pionierden met live-uitzendingen. Tijdens de Olympische Spelen in Peking in 2008 werden raketten ingezet om de regen weg te jagen. En op de Olympische Spelen in Londen in 2012 konden wedstrijden voor het eerst massaal bekeken worden op de smartphone.

In 1964, de laatste keer dat Japan de zomerspelen organiseerde, keken bezoekers verbaasd op van de shinkansen, de gestroomlijnde hogesnelheidstrein die sindsdien synoniem is geworden met snel en efficiënt transport.

Tokio 1964 was voor Japan een springplank om de technologische wereld te domineren. Van lcd-schermen tot de Sony Walkman: Japan genoot sindsdien van een ongeëvenaarde reputatie als het aankwam op technologische innovatie.