Topman van Boeing moet opstappen door aanhoudende problemen met de 737 MAX

Volgens de raad van bestuur was een wissel aan de top nodig om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen. De nieuwe topman, David Calhoun, start op 13 januari. Calhoun was sinds oktober voorzitter van de raad van bestuur van Boeing. In het persbericht zegt Calhoun dat hij sterk gelooft in de toekomst van het bedrijf en ook in de 737 MAX.