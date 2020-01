Fluoplastic in de Schelde moet onderzoekers meer leren over hoe plastic zich in water verspreidt

De Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE) van de Universiteit Antwerpen doet al langer onderzoek naar plasticvervuiling in de Schelde. Zo nemen ze stalen uit het water en doen ze opruimacties op de oevers. Maar bijkomend onderzoek is nodig. "We willen weten hoe plastic zich gedraagt in een rivier en hoe lang het duurt voor het vanuit de Schelde in de Noordzee belandt", legt Bert Teunkens uit.

QR-code scannen

In totaal werden daarom 900 fluogele plastic voorwerpen vrijgelaten op verschillende plaatsen in de Schelde, zowel bij eb als bij vloed. Een deel kan gevolgd worden met gps-trackers, maar die zijn duur en kunnen dus maar beperkt ingezet worden. "We doen dus voor een groot deel ook een beroep op burgers. Als je een fluogeel stuk ziet liggen met een uniek merkteken, scan dan de QR-code met je smartphone of surf naar deze website. Zo kom je met ons in contact en krijg je instructies."

Opnieuw achterlaten

Daarna moet het stuk plastic weer achtergelaten waar het gevonden is, om te kijken hoe het zijn weg voortzet.