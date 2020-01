Van glamoureus Hollywood tot bloederig Seoul: dit zijn de 5 beste films van 2019 volgens FilmWard

Wervelende maar verontrustende film, over de bendeoorlogen in de banlieues van Parijs. De politie is daar vaak even corrupt als de criminelen. Regisseur Ladj Ly pakt uit met een pracht van een cast en vooral met een cinematografische waarschuwing: want jongeren die opgroeien in die cultuur van geweld, kunnen en willen daar niet aan ontsnappen, en houden dat geweld dus over de generaties heen in stand. Ontnuchterend.