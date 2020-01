Vijf doodvonnissen na moord op Khashoggi, nauwe medewerker Saudische kroonprins gaat vrijuit

Jamal Khashoggi was een invloedrijke en gerespecteerde Saudische journalist. Hij leunde aanvankelijk aan bij het Saudische bewind, maar stelde zich later kritisch op, zeker tegenover kroonprins Mohammed bin Salman. Khashoggi vluchtte uit Saudi-Arabië nadat vrienden van hem waren gearresteerd en ook hijzelf restricties kreeg opgelegd. Sindsdien leefde hij in de Verenigde Staten, waar hij onder meer columnist was voor de krant The Washington Post.