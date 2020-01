Walter De Donder: "Ik weet niet of ik met Samson en Marie nog de burgemeester mag blijven spelen"

De Donder is blij met de keuze van Studio 100. "Ik vind Marie Verhulst een goede keuze. Het is een verfrissing tussen al die oudere mannen. We nemen een nieuwe start met een jonge vrouw die podiumvast is en al heel wat camera-ervaring heeft. Ze is ook letterlijk met Samson opgegroeid."

Blijven doorgaan?

Over zijn eigen toekomst als vast personage bij Samson is het nog koffiedik kijken. "Studio 100 gaat door met Samson, maar op welke manier precies valt nog af te wachten. Dat is voorlopig nog onduidelijk. Gaat de VRT geïnteresseerd zijn om nieuwe afleveringen te maken? Komen er nieuwe kerstshows? De toekomst moet dat uitwijzen."

Alle acteurs uit de huidige cast - zoals Walter Baele, Koen Crucke en Walter De Donder - zijn intussen flink in de 50 en ouder, maar dat vindt De Donder geen probleem. "Dat kan ook net iets leuks opleveren. Als ik van iedereen mag, blijf ik de burgemeester van Samson spelen.

"Net als Torhout-Werchter"

De kerstvakantie is een erg drukke periode voor de acteurs en actrices. Ze spelen iedere dag drie voorstellingen. "Gisteren lag ik pas om middernacht in mijn bed en straks moet ik weer om 10 uur in het theater in Puurs zijn. Er staan nu al afscheidsshows gepland tot in mei. Het ziet ernaar uit dat we ons record van 145.000 verkochte tickets zullen breken. Vooral de avondvertoningen met alleen volwassen in de zaal zijn fantastisch. Het is ongelofelijk wat we daar meemaken. Het lijkt op Torhout-Werchter maar dan met Samson als hoofdact." (lacht)