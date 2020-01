Dieter en Kevin van Down The Snow aangekomen in Kortrijk en Warmathon brengt ruim 715.000 euro op: De Warmste Week dag 6

De laatste Warmathon van De Warmste Week is vandaag te vinden aan B-Mine in Beringen. Voor de zesde dag op rij maakt MNM ook live radio vanop de Warmathon. Ook Radio 2 is vandaag net zoals al een hele week weer op pad om verschillende acties in beeld te brengen of om mee te vrijwilligen. Deze middag schakelde MNM-DJ Tom De Cock even live over naar Radio 2 reporter Kim Debrie die afzakte naar een dierenopvangcentrum in Jeuk, deelgemeente van Gingelom: "Je kent me Tom, als het jeukt, dan moet ik helpen", grapte Kim terwijl ze in de modder stond te ploeteren tussen de geredde dieren.