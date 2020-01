Vladimir Poetin 20 jaar aan de macht in Rusland: hoe kijken jongeren naar hun president?

Eind december 2019. Het is koud in Moskou, maar voor de ingang van de "Higher School of Economics" halen studenten een frisse neus tijdens de pauze tussen twee lessen in. Deze jongeren - allemaal deel van de "Generatie Poetin" - zijn de toekomstige elite van het land. Ik stel hen drie vragen: "Wat heeft Poetin goed gedaan?", "Wat heeft hij slecht gedaan?" en "Wat zal er gebeuren nadat Poetins laatste termijn in 2024 afgelopen is?".