Wat als u niet één, maar vijf stemmen had bij verkiezingen? Politicologen reageren op voorstel Geens (CD&V)

“Het is niet vreemd dat een politicus uit het centrum dit voorstelt”, ziet professor Steven Van Hecke, die samen met Fiers de Europese kiesstelsels bestudeerde. “Kijk bijvoorbeeld naar het onderzoek van politicoloog Stefan Walgrave. Dat toont aan dat de mening van kiezers wel vaak in het centrum ligt, maar dat ze niet volgens die mening stemmen. Voor sommige burgers is CD&V misschien niet de eerste keuze, maar wel de tweede”, gelooft Van Hecke.

“Maar het is even goed mogelijk dat overtuigde kiezers al hun stemmen aan Vlaams Belang of PVDA blijven geven”, vult Fiers aan. Dat deze hervorming stemmen van extreme partijen zal afsnoepen, is dus onzeker.

“Het kan heel averechts uitdraaien, of gewoon om een vestzak-broekzak-operatie gaan”, zegt Van Hecke. “Sommige kiezers zouden hierdoor misschien naast een proteststem, een stem in het centrum uitbrengen. Maar het kan evengoed omgekeerd: dat kiezers uit het centrum die kritisch zijn op vlak van migratie, nu ook voor Vlaams Belang zouden stemmen.”