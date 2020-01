Aanval op Syrische provincie Idlib duurt voort, 120.000 inwoners zouden op de vlucht zijn richting Turkije

Het offensief dat het Syrische regeringsleger, gesteund door Rusland, uitvoert in de noordwestelijke provincie Idlib jaagt steeds meer inwoners naar de grens met Turkije. Volgens een in Turkije gevestigde hulporganisatie zijn de voorbije dagen 120.000 Syriërs voor het geweld gevlucht in de richting van de grens. Dat zijn er een pak meer dan de 80.000 vluchtelingen waar de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gisteren nog voor waarschuwde. Turkije heeft Rusland intussen opgeroepen tot een nieuw staakt-het-vuren in Idlib.