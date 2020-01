Antwerps hof van beroep beslist dat hoofddoekenverbod mag in 2 scholen in Maasmechelen

GO!, de onderwijskoepel van de Vlaamse Gemeenschap, is tevreden met de uitspraak: "We stellen na een eerste lezing vast dat het hof onze argumentatie volgt en dat het vindt dat het GO! met het verbod een legitieme doelstelling nastreeft", reageert Nathalie Jennes, woordvoerster van GO!. "Concreet betekent dit dat het verbod voor de betrokken leerlingen gehandhaafd blijft."

De advocaat van de leerlingen Joos Roets reageert teleurgesteld op de uitspraak: "Het is helemaal niet zo dat mijn cliënten nu van plan zijn om van school te veranderen. Ze staan ook wel achter de doelstellingen van het gemeenschapsonderwijs, maar ze vinden het zeer spijtig dat zij hun hoofddoek niet mogen opzetten in de school. We gaan nu onderzoeken of we al dan niet in cassatie kunnen gaan tegen de uitspraak."