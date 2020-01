Bethlehem viert Kerstmis: "Economische en andere problemen, maar vandaag vieren we de hoop"

In Bethlehem, waar Jezus volgens de christelijke overlevering werd geboren, hebben duizenden christenen Kerstmis gevierd in de Geboortekerk. Pierbattista Pizzaballa, de Latijnse patriarch van Jeruzalem, droeg er de middernachtmis op. "We zien hier enorme economische en andere problemen, maar Kerstmis is voor ons het moment waarop we de hoop vieren."