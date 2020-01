De Haan laat vannacht vuurwerk toe op drie plaatsen

In Vlaanderen is het in principe verboden om zelf vuurwerk af te steken, maar steden en gemeenten kunnen uitzonderingen voorzien. In De Haan hebben ze beslist dat het toch kan, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden.

"Je mag geen vuurwerk afsteken in je eigen tuin of op straat", zegt burgemeester Wilfried Vandaele. "We gaan dat beter in de gaten houden dan vroeger en kunnen ook boetes opleggen. Wie echt vuurwerk wil afschieten, kan dat op drie verschillende, afgebakende plaatsen: aan de Vosseslag, in Wenduine en in het centrum van De Haan. Daar mogen particulieren tussen 11.30 uur en 00.30 uur vuurwerk afsteken."

Oostende verboden

In Oostende is het wel verboden om vuurwerk af te steken. De stad liet maandag zelfs weten dat ze ook zelf veel minder vuurwerk zal organiseren, enkel nog op oudejaar en onder meer op de Vlaamse en nationale feestdag.