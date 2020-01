Geen cash meer op bussen en trams van De Lijn vanaf 1 juli 2020. "Veel te snel," zegt de Vlaamse ombudsman

Wie nog cash wil betalen voor een rit, zal in een lijnwinkel of bijvoorbeeld een krantenwinkel een ticket in voorverkoop moeten halen. Op de bussen en trams zelf zal contactloos betaald kunnen worden met de bankkaart of met een app op je telefoon. Dat zijn de app van je bank of Apple Pay en Google Pay. De betaling gebeurt concreet door je bankkaart of telefoon tegen een console in het voertuig te houden. Vandaag kan je trouwens al tickets kopen met de app van De lijn of via sms. Die systemen blijven ook na 1 juli gewoon bestaan.

(lees verder onder de foto)