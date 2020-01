Recordcijfers voor De Warmste Week, ode voor 217 vermoorde kinderen en het Warmste Gedicht: De Warmste Week dag 7

Met een grote slotshow is er vanavond een einde gekomen aan De Warmste Week, die exact een week geleden werd afgetrapt. In totaal zijn er meer dan 13.000 acties georganiseerd voor meer dan 2.000 goede doelen. Dat zijn gemiddeld 45 acties per gemeente in Vlaanderen. Alles samen hebben een op de vijf Vlamingen op een of andere manier een goed doel van De Warmste Week gesteund. Even voor 18 uur stopte de teller op 17.518.153 euro. Zo'n 200.000 euro meer dan vorig jaar en dus opnieuw een record.

Maar dit jaar ging het niet enkel om centen. Onder het motto "voor wie ga jij alles geven" wilde De Warmste Week Vlamingen ook aansporen om "tijd" te schenken, in de vorm van vrijwilligerswerk. Zo'n 2.600 mensen hebben deze maand de handen uit de mouwen gestoken voor een goed doel, goed voor zo'n 11.700 uur vrijwilligerswerk.

Herbekijk hier de Slotshow van De Warmste Week: