Ziek huisdier op kerstavond? Let goed op waar u een dierenarts zoekt

Een zieke hond of cavia op kerstavond? Dan raadpleegt u het best de dierenarts met wachtdienst. Als u daarnaar zoekt op internet, staat de website www.dierenarts-van-wacht.be bij de eerste zoekresultaten. Maar u blijft beter ver weg van die site, waarschuwt de Orde van dierenartsen.

"De voorbije maanden hebben we verschillende klachten gekregen over die site", zegt Miguel Stevens van de orde van dierenartsen. "Mensen worden eerst lang aan het lijntje gehouden, met allerlei vragen. Ze krijgen dan soms zelfs het verwijt dat ze niet goed voor hun dier zorgen. En uiteindelijk krijgen ze het telefoonnummer van een dierenarts uit een andere streek, soms 30 of 40 kilometer verderop. In één geval werd zelfs een dierenarts uit Frankrijk aangeraden. Soms worden mensen doorverwezen naar een dierenarts die niet gespecialiseerd is in het dier waarvoor ze gebeld hebben. Bovendien weten de artsen niet dat hun telefoonnummer wordt doorgegeven, vaak hebben ze niet eens een wachtdienst."