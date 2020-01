Ed Sheeran kondigt een adempauze aan: tijdelijk geen nieuwe muziek of posts op sociale media

Sheeran laat zijn fans vandaag weten dat hij opnieuw nood heeft aan een pauze. "Het "Divide"-tijdperk en de bijhorende tournee heeft mijn leven op zoveel manieren veranderd, maar nu is die voorbij en is het tijd om iets meer van de wereld te zien. Sinds 2017 is alles non-stop doorgegaan. Ik ga nu een adempauze nemen om te reizen, te schrijven en te lezen. Ik zal ook niet aanwezig zijn op sociale media tot het tijd is om terug te keren."