Elektrische wagen op batterijen is beste voor het klimaat, veel vragen bij aardgas

In onze vergelijking hebben we het over louter “groene stroom”. Dat is stroom uit windmolens en zonnepanelen. We kozen hiervoor omdat iedereen 100% groene stroom kan laden (via een groen energiecontract, of via eigen zonnepanelen, bijvoorbeeld). 100% groene diesel, benzine of gas zijn in ons land niet verkrijgbaar (op één biogastankstation in het Brusselse gewest na).