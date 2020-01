Extra drones voor Limburgse politiezone om onder meer overlast van vuurwerk in kaart te brengen

De politiezone werkt al 8 jaar met drones. Maar nu hebben ze ook drones met onder andere een warmtecamera en camera met grote optische lenzen. Hoofdinspecteur Marc Bellinkx: "Het is gemakkelijker dan vroeger want nu hebben we de luchtbeelden. Vroeger waren we aangewezen op de helikopter van de federale politie. Die kon niet altijd komen en we waren afhankelijk van de weersomstandigheden en ook het kostenplaatje was veel hoger. Deze drones zijn snel inzetbaar, we kunnen zelf bepalen bij welke evenementen we ze inzetten en dat is een groot voordeel."

Vuurwerk

De drones worden ook ingezet om overlast met vuurwerk te voorkomen. Vuurwerk is maar op bepaalde momenten toegelaten, maar heel wat mensen steken toch buiten de toegelaten tijden knalvuurwerk af wat hinderlijk is voor zowel mensen als dieren. "We krijgen heel wat meer klachten de afgelopen jaren", zegt burgemeester van Genk Wim Dries. "Dit jaar kunnen we de drones inzetten om het probleem in kaart te brengen en mensen die zonder toelating vuurwerk afsteken eventueel beboeten."

