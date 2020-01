Ganzen zorgen voor overlast aan vijver Hoeilaart: "Stop met voederen"

Met een kort gemaaid gazon en bezoekers die hen voortdurend bijvoederen, is het Jan van Ruusbroecpark een toplocatie voor wilde ganzen. Canadese ganzen en nijlganzen strijken er in grote getale op de vijver neer, met overlast tot gevolg. Hun uitwerpselen bevuilen de omgeving en de ganzen kunnen voor kinderen en wandelaars best wel intimiderend zijn. De combinatie van uitwerpselen en voedingsresten kan bovendien leiden tot een dodelijke voedselvergiftiging bij de dieren zelf.

"Stop voederen"

"Om het probleem op een diervriendelijke manier op te lossen, moet het constante voederen stoppen", zegt de gemeente in een persbericht. "Maar ook al staan er verbodsborden bij de vijver en verbiedt het politiereglement het voederen van dieren op het openbaar domein, het lijkt erop dat niemand zich daaraan houdt." De wijkinspecteur zal er voortaan op toezien dat iedereen zich aan het verbod houdt. In eerste instantie worden de overtreders aangesproken, maar hardleerse overtreders zullen op termijn een boete krijgen die kan oplopen tot 350 euro.