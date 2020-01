Gebouw in Anderlecht tientallen keren beschoten

De conciërge van het gebouw ontdekte de kogelinslagen maandagochtend. Zowel het appartement van de Anderlechtse Haard als het conciërgegebouw was beschoten. "Ter plaatse is een twintigtal kogelhulzen gevonden", vertelt Kathleen Calie van de politiezone Brussel-Zuid.

“Ik kan bevestigen dat de politie maandagochtend werd verwittigd omdat er kogelinslagen waren aangetroffen in de gevel van een gebouw en van het conciërgebouw in de Grondelsstraat in Anderlecht”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. “Het parket heeft een onderzoek geopend wegens feiten van bedreigingen en heeft de technische recherche van de federale politie en een ballistisch deskundige ter plaatse gestuurd voor onderzoek. Er was niemand aanwezig op het moment van de feiten.”

Waarom de daders het gebouw onder vuur namen, is nog niet bekend.