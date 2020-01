Is er nog ergens schone lucht? En helpt een lage-emissiezone om schonere lucht te krijgen?

Nawrot deed heel wat onderzoek naar de impact van luchtvervuiling op onze gezondheid. Hij is de geknipte man om te vertellen of er nog wel ergens schone lucht is. Welke stoffen horen wel en niet thuis in de lucht die we dagelijks inademen? Hoe ongezond is dat allemaal? Is het erger met onze luchtkwaliteit gesteld dan vroeger? Of valt het allemaal best wel mee?