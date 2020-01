Justin Bieber maakt comeback in 2020

Justin Bieber is geboren op 1 maart 1994 in London in de Canadese provincie Ontario. In 2008 werd hij ontdekt via opnames op YouTube en in geen tijd groeide hij uit tot een internationaal fenomeen dat vooral jonge meisjesharten snel deed of doet slaan. Hij heeft verschillende hits op zijn naam als "Baby", "What do you mean?", "Sorry" en "Love yourself".