Kerstactie met ballonnen vol geschenken loopt fout in winkelcentrum in Sydney: 12 gewonden

In een winkelcentrum in Westfield Parramatta, in een buitenwijk van Sydney, zijn 12 mensen gewond geraakt tijdens een kerstactie. Honderden mensen stonden klaar om ballonnen, gevuld met geschenken, op te vangen. Maar toen de ballonnen boven de menigte werden losgelaten, ging het mis. In een poging om een ballon te pakken, vielen deelnemers over een afbakening. Van de 12 gewonden werden 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De uitbater van het winkelcentrum is een onderzoek gestart.